Những hành động không tưởng khiến du khách bị cấm bay

Đôi khi những trò đùa cợt tưởng chừng như vô hại, hay vài câu nói hay hành động lúc say xỉn có thể khiến hành khách bị tước quyền đi máy bay.

Để con nhổ vào mặt người khác

Hồi tháng 7-2016, người mẹ trẻ, ngoài 20 tuổi cùng chồng và 3 đứa con khởi hành từ Barcelona, Tây Ban Nha đến Liverpool, Anh trên chuyến bay của Ryanair. Những người cùng chuyến bay phản ánh rằng cậu bé trong gia đình này không ngừng khạc nhổ vào họ.

Trẻ nhỏ đi máy bay cần được bố mẹ giám sát cẩn thận. Ảnh: Flickriver.

Bà mẹ trên đã không chịu để mắt tới con và hành xử lỗ mãng với phi hành đoàn. Nhận được khiếu nại, cảnh sát hạt Merseyside đã có mặt tại sân bay Liverpool yêu cầu cả gia đình rời khỏi máy bay. Bà mẹ trên không bị bắt giữ nhưng nhận cảnh cáo về hành vi của mình và được đưa vào danh sách đen của hãng bay này.

Xúc phạm người không cùng quan điểm chính trị

Trên chuyến bay hôm 22-11 năm ngoái, một hành khách lớn tiếng xúc phạm những người khác trên chuyến bay đi từ thành phố Atlanta, bang Georgia tới thành phố Allentown, bang Pennsylvania, Mỹ.

Video do hành khách Emma Baum ghi lại

Hành khách này là một người ủng hộ Tổng thống đắc cử Donald Trump và gọi những ai bỏ phiếu cho Hillary Clinton là "gái điếm". Ed Bastian, giám đốc điều hành Delta, thông báo qua thư gửi nhân viên rằng hành khách trên sẽ không bao giờ được phép lên máy bay của hãng nữa vì những hành động ồn ào, thô lỗ và không tôn trọng các hành khách khác.

Say xỉn rồi dọa mang bom

Cuối tháng 11-2015, tại Cảng hàng không Vinh, một nam hành khách của hãng Vietjet lên máy bay đi TP HCM, đem theo một bọc đựng đồ. Khi qua cửa soi chiếu, nhân viên an ninh yêu cầu hành khách trên mở bọc đồ ra kiểm tra, ông nói trong hành lý có bom.

Người đàn ông này còn gây mất trật tự, buộc nhân viên an ninh phải khống chế và kiểm tra hành lý nghi vấn. Kết quả cho thấy bên trong bọc hành lý không có bom.

Hãng hàng không chủ quản và lực lượng an ninh sân bay Vinh sau đó lập biên bản từ chối làm thủ tục và không vận chuyển, đồng thời bàn giao hành khách trên cho Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Vinh để xử lý. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, người này thừa nhận do say rượu nên đã không kiểm soát được hành vi.

Khoe của quý giữa khoang hành khách

Thomas Washington, đến từ Anh, cùng 22 người bạn mặc trang phục như tiếp viên hàng không khi lên chuyến bay của Jet2 tới Majorca, Tây Ban Nha vào tháng 5-2015.

Thomas cùng nhóm bạn lên máy bay trong trnag phục tiếp viên hàng không và phi công. Ảnh: Caters.

Thomas khoe ra hình xăm Pinocchio (nhân vật hoạt hình có mũi dài) trên vùng nhạy cảm của mình khi nói chuyện vui với những hành khách cùng chuyến. Trưởng đoàn bay phát hiện ra và thu hộ chiếu của anh.

Steve Heapy, CEO của Jet2, cho biết hãng không nhẹ tay với bất cứ hành vi quấy rối nào trên máy bay. Jet2 cấm Thomas sử dụng dịch vụ của hãng suốt đời, điều này khiến anh không thể về nhà bằng vé khứ hồi. Bạn bè đóng góp 130 euro giúp Thomas mua vé bay khác về nhà.

Quấy rối phụ nữ rồi ngất xỉu trong toilet máy bay

Một người đàn ông trên chuyến bay từ bờ nam nước Anh đến đảo Canary hồi tháng 5/2015 bị bắt giữ và chịu lệnh cấm bay vĩnh viễn của Ryanair. Theo báo cáo, hành khách trên gây sự với những người khác, quấy rối phụ nữ và có lúc ngất xỉu trong toilet. Khi đưa hành khách trên xuống máy bay, cảnh sát phải ghì chặt ông ta xuống sàn vì kháng cự.

Không phải hành khách nào cũng biết tuân thủ luật lệ và giữ gìn trật tự khi đi máy bay. Ảnh: Market Watch.

Khoác lác trên mạng xã hội rằng mình đã hack hệ thống điều khiển máy bay

Chris Roberts, chuyên gia về an ninh mạng người Anh, từng đưa ra cảnh báo rằng nhiều hãng hàng không có tường lửa quá yếu để ngăn chặn hacker. Hãng bay United Airlines chú ý đến hành khách này khi anh đùa trên Twitter rằng mình đang định thâm nhập vào hệ thống quản lý của một chuyến bay sắp tới.

FBI đã liên hệ với Chris khi anh hạ cánh để điều tra. Hãng United Airlines cũng cấm cửa người đàn ông này để đảm bảo an toàn cho khách hàng và phi hành đoàn.