Những điều thú vị về tờ 2 USD

Đồng 2 USD ít khi được sử dụng để mua bán mà phần lớn được coi như tiền may mắn, sưu tập hay kỷ niệm. Những tờ 2 USD đầu tiên được in vào năm 1862, với chân dung Alexander Hamilton. Đến năm 1869, hình của Thomas Jefferson được sử dụng thay thế tới ngày nay. Việc in tờ 2 USD bị ngừng năm 1966 và bắt đầu trở lại vào năm 1976 với mặt sau là hình bức tranh Declaration of Independence.

Tờ 2 USD phiên bản đầu tiên. Ảnh: 2dollarbill.

Hiện tại, lượng 2 USD đang trong lưu thông trị giá khoảng 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, bạn hiếm khi thấy tờ tiền này được dùng để chi tiêu. Thậm chí, phần lớn người dân Mỹ còn cho rằng đây là tiền giả do ít khi gặp. Năm 2005, một người ở Baltimore đã bị bắt giữ cho tới khi đặc vụ liên bang có thể xác nhận 57 tờ 2 USD anh dùng để trả cho máy nghe đĩa CD - radio trong xe của con trai mình là thật. Một số cửa hàng từ chối nhận tờ 2 USD. Theo luật, họ không bắt buộc phải nhận loại tiền này.

Loại 2 USD thường thấy nhất là phiên bản năm 1976, với một mặt in hình Thomas Jefferson - tổng thống thứ 3 của Mỹ. Mặt còn lại của tờ tiền in tác phẩm “Declaration of Independence” (Tuyên ngôn độc lập) của họa sĩ John Trumbull (bức vẽ hoàn thiện năm 1817).

Bức họa "Declaration of Independence” (Tuyên ngôn độc lập) của John Trumbull. Ảnh: Ushistory.

Điều đặc biệt là tờ 2 USD này có một số biểu tượng được cho là có liên quan tới hội kín Illuminati nổi tiếng. Illuminati trong tiếng Latin là “khai sáng, giác ngộ”. Đây là tên gọi của một số hội nhóm có thật và giả tưởng, được cho là có khả năng kiểm soát thế giới bằng việc sắp đặt các biến cố và cài người trong chính phủ nhằm thiết lập “Trật tự thế giới mới”.