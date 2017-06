Lý do khiến máy bay vẫn là phương tiện an toàn cao

Chọn đúng phi công là một điểm mấu chốt trong đảm bảo an toàn cho máy bay. Tuy nhiên, môi trường làm việc của họ - khoang lái - cần được thiết kế để hỗ trợ phi công tối đa.

Các hãng hàng không đều biết sự quan trọng của phi công giỏi, do đó họ đổ nhiều tiền vào việc lựa chọn và đào tạo nhân sự. Các phi công đều được tuyển chọn và huấn luyện kỹ lưỡng. Họ cần có năng khiếu tự nhiên, khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm và không phải là tuýp người mạo hiểm.

Trong 50 năm qua, các hãng hàng không thương mại đã đạt gần một tỷ giờ bay, tạo dữ liệu để cải tiến thiết kế máy bay và động cơ. Các thông tin này giúp kỹ sư hiểu cặn kẽ về giới hạn của máy móc. Trước đây, nhà sản xuất máy bay phải tính hệ số an toàn gấp nhiều lần. Ngày nay, họ nắm được những gì xảy ra trong thực tế và tạo ra các thay đổi có hiệu quả cao trong việc đảm bảo an toàn.

Máy bay là một trong những phương tiện an toàn nhất thế giới. Ảnh: Wbparts.

Việc đi bằng máy bay ở vận tốc 800 km/h cách mặt đất hàng nghìn mét lại ít có nguy cơ khiến bạn mất mạng hơn những phương tiện giao thông khác. Từ ghế ngồi, không khí trong cabin, đến tuyến đường và độ cao của máy bay, mọi quyết định trong hàng không thương mại đều được tính toán dựa trên sự cân nhắc cẩn thận về mặt an toàn.

Lớp cách nhiệt trên tường cabin cũng được làm từ vật liệu chống cháy. Đèn cấp cứu được bố trí dưới sàn cabin để hành khách có thể dễ dàng tìm lối thoát hơn trong tình huống khoang ngập khói.

Phần lớn các tai nạn trong hàng không thương mại không có người tử vong (trong số 301 tai nạn của 10 năm qua, chưa tới 1/4 có người chết). Những trường hợp như máy bay mất độ cao, hạ cánh chệch đường băng... đều có rất ít người thiệt mạng.

Đài kiểm soát không lưu giúp máy bay định hướng. Ảnh: Aviation Law Monitor.

Kiểm soát không lưu

Phi công và máy bay không thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu hệ thống kiểm soát không lưu. Ngày nay, thay vì bản đồ, bảng đen và những tính toán thủ công, các đài kiểm soát được trang bị công nghệ tối tân để hướng dẫn máy bay thực hiện hành trình một cách an toàn.

Ngoài ra, sân bay cũng ngày càng an toàn hơn, với quy trình chặt chẽ và hệ thống cảm biến chuyển động giám sát toàn bộ đường băng, đường taxi và cổng đón trả khách.

Năm 2008, ngành công nghiệp hàng không thương mại toàn cầu thu được 3,56 nghìn tỷ USD. Các công ty liên quan không ngại đầu tư để có được những cải tiến mới nhất trong công nghệ và kỹ thuật, nhằm đạt được độ an toàn cao.

Độ an toàn cao đảm bảo tiền của họ đầu tư sẽ sinh lãi lớn, bởi một tai nạn có thể ảnh hưởng phức tạp tới cả ngành. Do đó, bạn có thể yên tâm mỗi khi ngồi trên máy bay: đây là phương tiện giao thông an toàn nhất.