Hội An - thủ phủ ẩm thực mới của Việt Nam

Ngoài địa danh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999, Hội An hấp dẫn du khách bởi văn hóa ẩm thực. Trang du lịch nổi tiếng Trip Advisor đã bình chọn Hội An nằm trong top 6 trong 10 điểm đến có ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á.

Năm 2012, tạp chí du lịch Lonely Planet bình chọn nấu ăn ở Hội An là top 10 trải nghiệm du lịch đặc biệt trên thế giới chỉ sau lướt sóng tại Hawaii. Đến năm 2016, tạp chí này tiếp tục bình chọn chợ Hội An nằm trong top những thiên đường ẩm thực hấp dẫn đối với người dân và du khách.

Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An lần đầu tiên diễn ra vào tháng 3/2016 biến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các đầu bếp nổi tiếng thế giới. Thành phố có nhiều tiềm năng ẩm thực bởi sự hội tụ những nét đặc trưng văn hóa vùng miền, món ăn địa phương với hương vị độc đáo riêng làm say lòng người thưởng thức.

Các đầu bếp quốc tế tham quan phố cổ Hội An.

Chương trình năm nay sẽ là dịp để các thành viên Hiệp hội đầu bếp thế giới trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc tại Hội An và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng đầu bếp địa phương. Vào đêm khai mạc 22/3, ông Thomas A. Gugler - Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp thế giới, sẽ trao chứng nhận thành phố là một trong những thủ phủ ẩm thực của Việt Nam.

Với chứng nhận này, Hội An sẽ là cầu nối đưa ẩm thực Việt ra thế giới, đồng thời chào đón hương vị khắp tứ phương. Trong khuôn khổ liên hoan, các hoạt động tham quan, giao lưu văn hóa, ẩm thực địa phương sẽ là cột mốc quan trọng trong hành trình đưa bản sắc Việt ra với thế giới.

12 đầu bếp tham gia hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực.

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017 được phối hợp tổ chức giữa UBND TP Hội An và công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Ẩm thực Hội An (HACE). Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 22/3 đến 26/3 tại khu Vườn Tượng An Hội, Hội An. Để có thông tin chi tiết, độc giả tham khảo tại Facebook: Hoi An International Food Festival hoặc website .