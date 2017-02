Hình ảnh ma mị về những cổ thụ già nhất thế giới

Beth Moon cho biết cô đang dành toàn thời gian của mình để tìm hiểu về các loài cây. Xung quanh mỗi một cây đại thụ lại có những câu chuyện hấp dẫn khác nhau, về lịch sử, điều kiện sống và cách mà chúng tồn tại qua hàng nghìn năm. Bao Bap là loài thực vật đặc trưng của của vùng Madagascar . Loài cây to lớn này có thể cao trên 30 m, với đường kính to 20 người ôm. Người dân Madagascar thường lấy lá cây, quả của cây này làm món ăn. Đây là một giống Bao Bap khác ở Limpopo, Nam Phi. Tuổi thọ của nó khoảng 800 năm. Một cây thông 2.000 năm tuổi ở Sierra Nevada, California, Mỹ. Một bộ rễ cây khổng lồ bao phủ ngôi đền Ta Prohm, Siem Reap, Campuchia. Những bức ảnh của Berth Moon được in thành sách, xuất bản năm 2014 và 2016. Loài cây Quiver ở Nam Phi có thể sống tới 300 năm.