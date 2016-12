Du lịch Hạ Long nên ăn gì, ở đâu?

Kinh nghiệm chung khi ăn uống ở Hạ Long

Nói về nhà hàng, quán ăn ngon rẻ ở Hạ Long nhiều vô kể, từ sang trọng cho tới bình dân, giá rẻ. Dạo quanh một vòng các diễn đàn lớn như: Otofun.net, lamchame.com, webtretho...có không ít những lượt bình luận, chia sẻ hữu ích và thực tế về địa chỉ quán ăn ngon ở Hạ Long đông khách. Nhận thấy đây là những thông tin cực kỳ hữu ích cho những bạn đọc có dự định và lên kế hoạch du lịch Hạ Long, dulich9.com đã tổng hợp lại những ý kiến và đóng góp thực tế tốt nhất để các bạn tiện tham khảo.

Du lịch Hạ Long, các bạn có thể ăn ở khu vực Hòn Gai hoặc khu du lịch Bãi Cháy đều được. Tuy nhiên, theo như kinh nghiệm nghiệm du lịch Hạ Long tự túc khách du lịch thường ăn ở khu vực Bãi Cháy, còn khách vãng lai thường ăn tại Hồng Gai. Nhìn chung ăn uống ở cả hai khu vực đều có những quán ăn ngon, nhưng ở bên Bãi Cháy thường có giá cao hơn, dễ bị “chặt chém” hơn. Còn ăn ở Tuần Châu cũng đắt đỏ hơn, do đó các bạn có thể lựa chọn khu vực Hòn Gai.

Địa chỉ, nhà hàng ăn uống ngon ở Hạ Long.

Nếu bạn tới khu vực Bãi Cháy và lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn ở tiểu khu Vườn Đào có thể thưởng thức ở nhà hàng Thanh Niên gần chợ đêm có nhiều hải sản. Để lựa chọn nhà hàng ăn uống bình dân bạn có thể ra khu phố Vườn Đào, tuy nhiên những quán cơm bình dân ở khu vực này không được ngon, đặc biệt nếu ăn trong chợ còn chán hơn.

Đồ ăn ở Bãi Cháy có khá nhiều nhưng ăn không được ngon. Các nhà hàng làm kiểu ào ào và không nhiệt tình với khách hàng. Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí có thể lựa chọn các ngõ nhỏ ăn uống bình thường. Hoặc nếu có điều kiện về phương tiện đi lại, các bạn có thể tới khu vực Hòn Gai có nhiều quán ăn ngon.

Từ Bến Đoan các bạn hỏi đường tìm ra khu lấn biển cột 3 và cột 5 chạy ven bờ vịnh có nhiều quán ăn, nhà hàng sang trọng. Thông thường có rất ít khách du lịch ăn ở đây vì không biết, mà đa phần là những người làm ăn, quan chức.

Chia sẻ địa chỉ ăn uống ngon rẻ ở Hạ Long

Những món hải sản ngon nổi tiếng ở Hạ Long.

Đây là chia sẻ của một bạn đọc là người gốc Hạ Long về ăn uống ở Hạ Long được tổng hợp từ một diễn đàn các bạn có thể tham khảo:

“Về ăn uống, đúng là ở Bãi Cháy thì hơi đắt, nhất là khu bãi biển, đặc biệt là vào những ngày Lễ thì chặt chém kinh khủng, thế nên nhiều khi gọi là Bãi Chém chứ không phải là Bãi Cháy…Em giới thiệu 2 kiểu ăn uống thế này:

Thứ nhất, ăn trên bờ, các bác đi taxi xuống khu Cái Dăm, nơi có nhiều siêu thị Ốc, em hay ăn ở Kim Quy hoặc Ngọc Sương 2, mỗi lần ăn nhậu xong tính ra mỗi người khoảng 300k, nếu sang hơn có Cua Vàng hoặc Thiên Anh (với 2 chỗ này thì không có giá dưới 500k đâu ạ).

Thứ hai, ăn trên biển, các bạn chịu khó sang khu nhà bè cột 5 Hồng Gai, nếu đi taxi từ Bãi Cháy thì các bác cứ nói là cho sang khu bè cột 5, giá taxi maximum khoảng 150k. Ở Cột 5 thì em có hay ăn ở nhà bè Hồng Quảng hoặc Hồng Đậm, hải sản tươi sống ngay tại chỗ, đi mùa hè thì ngồi trên biển rất mát.

Về giá cả thì không biết mấy bác thấy như vậy là đắt hay rẻ, nhưng bọn em ăn đủ các món hải sản ngon nhất, bia rượu uống say sưa, tính ra khoảng 200k – 300k/ người. Nói chung không có giá dưới 200k/ người, em thấy cũng không đắt lắm.

Ngoài ra, nếu muốn ăn gần hơn thì có bè Hải Sâm ở Cái Dăm ăn cũng được nhưng không bằng bè bên Cột 5. Thỉnh thoảng bọn em ngại đi xa thì vẫn ăn ở đó, giá cả cũng tương đương như bè bên Cột 5, để ăn uống thoải mái thì 200 – 300k/ người. Tóm lại một câu là, ăn uống ở Hạ Long không rẻ, ăn trên bè hay nhà hàng thì giá cả như nhau, trên bè thì không khí khác lạ hơn 1 chút so với nhà hàng.

Thêm một tí nữa về ăn nhậu, các bác đi ăn nhớ gọi thử món ngán nướng hoặc hấp, đặc sản ở Hạ Long. Với các bác thích nhậu thì gọi rượu tiết ngán hoặc sake ngán uống rất hay.“

Một thành viên khác trong diễn đàn lamchame.com chia sẻ: “Đi Hạ Long thì ăn ở nhà hàng Thăng Long gần bến tàu ấy, vừa ngon, vừa rẻ, nhưng phải đặt suất ăn bao nhiêu tiền thì mới được ăn ngon và rẻ nhé, thường thường thì đoàn khoảng 8-10 người thì nên đặt 70k/suất, còn nếu ít hơn thì đặt 80k/suất, đồ ăn ở Thăng Long ngon lắm he he he.”

“Mình xin góp ý một quán ăn ngon, rẻ, và chuẩn không cần chỉnh ở Hạ Long. Bạn tìm nhà hàng Nhà Bè khu Cột 5 nhé. (Mô tả nhà hàng: đó là 1 chuỗi các nhà hàng nằm nổi trên mặt biển, cách bờ khoảng 30m, có cầu từ bờ đến bè. Hải sản ở đây thì ăn khỏi nghĩ, tươi và hàng chuẩn lắm, nhất là tôm và ghẹ)”

Thành viên có tài khoản TengTeng trên otofun.net chia sẻ: “Ăn uống thì chạy sang Hòn Gai chỗ gần Bar Hạ Long View (hỏi ai cũng biết). Ở đây nhiều quán hải sản ngon mà rẻ lắm, ăn uống xong có thể vào ngay bar HL View bên cạnh hát hò nhảy nhót. Cafe sáng thì qua Cafe Bãi Cháy (cạnh KS Mường Thanh, à mà tầng 4 Mường Thanh mát xa cũng hơi bị thích) ngay gần bờ biển cũng được.”

“Nếu ăn uống, nhậu nhẹt đúng theo phong cách Quảng: Ngồi có bia, có nhắm, có hải sản và ngắm vịnh thì cụ qua khu đường bao biển đằng sau Cột 5, cột 6 Hạ long. Khu này là khu chia lô, thường được người dân bản địa ăn uống tụ tập nên giá đúng, không chặt chém. Nếu ăn ốc biển các loại thì cụ ra đường Cái Dăm, gần bệnh viện Bãi Cháy hỏi quán ốc Bản Thắng hoặc Thắng Bản gì đó. Ngon, rẻ, tuyệt nhất là đồ tươi nhé.”

“Nếu cụ làm việc và nghỉ bên Hòn gai thì nên ăn sáng, ăn trưa ăn tối tại sân Rạp Bạch đằng hoặc chợ Hạ long. Hai địa điểm này rất gần nhau, có đủ các món mà tiêu biểu là xôi chả mực hoặc bánh cuốn chả mực. Nếu nhậu thì đường bao biển cột 5.”

Một số địa chỉ ăn hải sản ngon rẻ ở Hạ Long các bạn có thể tham khảo:

Thưởng thức hải sản trên tàu trong các tour tham quan vịnh, có giá khoảng 120k – 200k/ người. Hải sản tươi ngon tại điểm ăn nhậu ở khu vực Vườn Đào. Hải sản rẻ ở chợ Cái Dăm. Thưởng thức hải sản dân dã ở khu vực Bến Đoan. Ăn hải sản trên “bè”.