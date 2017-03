Cổng vòm đá Azure Window nổi tiếng sụp xuống biển

Thông tin về cổng vòm Azure Window trên đảo Gozo được Joseph Muscat, Thủ tướng Malta, xác nhận trên Twitter: “Tôi vừa được biết Tieqa tad-Dwejra (cổng Azure - theo tiếng Malta) xinh đẹp đã sụp đổ. Các báo cáo trong nhiều năm qua đã chỉ ra rằng địa điểm này bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự ăn mòn tự nhiên. Đó là điều không thể tránh khỏi".

Roger Chessell, người dân sống ở làng Xaghra, cho biết rằng mái vòm sụp xuống khi có cơn sóng biển rất lớn. Malta có gió mạnh vào ngày 7/3, tất cả tàu phà đến đảo Gozo phải ngừng hoạt động.

Cổng vòm đá Azure Window, biểu tượng nổi tiếng của đảo Malta, nay chỉ còn trong ký ức. Ảnh: Alamy.

Cổng vòm Azure Window có từ cách đây hàng nghìn năm, là một trong những điểm đến hút khách nhất trên đảo Malta. Nơi này hấp dẫn du khách, đặc biệt là người thích bơi, lặn biển và chèo thuyền bởi vùng nước màu ngọc bích bao quanh tác phẩm điêu khắc tự nhiên tuyệt đẹp.

Azure Window được sử dụng là bối cảnh của nhiều bộ phim, như Clash of the Titans và The Count of Monte Cristo. Cổng đá nổi tiếng này cũng là nơi quay cảnh đám cưới của nhân vật Daenerys và Drogo trong tập đầu tiên của loạt phim Game of Thrones.

Vào năm 2012, một tảng đá lớn đã bị lệch ra khỏi vòm, làm thay đổi cấu trúc tự nhiên, dẫn tới sự suy yếu của nó. Nhiều cảnh báo nguy hiểm được đưa ra, yêu cầu du khách ngừng đi bộ qua mái vòm, nhưng ít người tuân thủ.

Gozo còn một cánh cổng khác là Wied il-Mielah Window, nằm ở làng Gharb, phía tây bắc của hòn đảo.