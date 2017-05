Turner may mắn chưa gặp phải sự cố lớn nào trong thời gian làm việc. Vụ nghiêm trọng nhất là khi một chiếc Boeing 767 hạ cánh và đĩa phanh bị vỡ. Anh phải điều cứu hỏa ra để đảm bảo máy bay được an toàn (những đĩa phanh còn lại nóng lên sau khi hạ cánh). Do đĩa phanh vỡ trên đường băng, các máy bay không thể hạ cánh cho tới khi chúng được dọn sạch. Anh sẽ phải cho hai hoặc ba máy bay khác bay vòng. Ảnh: Bloomberg.