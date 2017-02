17 thành phố được chọn là thiên đường ẩm thực của thế giới

Tokyo (Nhật Bản): Nhật Bản tự hào là đất nước có nhiều nhà hàng đạt sao Michelin hơn so với những địa điểm còn lại, trong đó Tokyo chiếm phần lớn. Ngoài sushi, Tokyo còn có thịt heo cốt lết tonkatsu, lươn nướng unagi, bánh kếp okonomiyaki hay các món từ đậu hũ. Số lượng nhà hàng ở Tokyo tăng lên chóng mặt, từ những địa điểm sang trọng đắt tiền đến các quán nhỏ, với trọng tâm là các nguyên liệu chất lượng cao.

Hà Nội (Việt Nam): Phố cổ Hà Nội được đánh giá là địa điểm lý tưởng để khám phá sự cân bằng trong gia vị của ẩm thực Việt. Du khách nên trải nghiệm các món ăn đường phố được chế biến tại chỗ như phở tíu ăn kèm nước dùng chua ngọt, thịt lợn và nước mắm hay bánh mì nhân pate, dưa chuột, rau thơm, hành phi và ớt, và kết thúc hành trình với món cà phê trứng độc đáo.Ảnh: Travelblog.

London (Anh): London được công nhận là thiên đường ẩm thực của thế giới, nổi bật nhờ tính phong phú với các quán vỉa hè đa dạng, mới lạ bao trùm phía đông thành phố. Các tài năng trẻ tới đây để khẳng định tên tuổi, những quán bar cũng ngày càng phát triển, giúp thực khách nhâm nhi cocktail trước hoặc sau khi dùng bữa.

Jaipur (Ấn Độ): Jaipur là một trong số ít địa điểm đặc trưng cho ẩm thực của người Rajput - những chiến binh cai trị phần lớn bang Rajasthan tới những năm 1960. Săn bắn và thám hiểm là hoạt động chủ yếu của họ, vì vậy các món nướng là điểm nhấn, điển hình là Laal maas - món cà ri thịt dê nóng hổi, ăn với cơm trắng hoặc bánh mì.

New York (Mỹ): Các đầu bếp ở New York luôn đổi mới. Có 8 triệu người đến từ khắp nơi sống ở New York, vì vậy những trải nghiệm ẩm thực ở đây là vô tận. Xu hướng ẩm thực luôn thay đổi rất nhanh, nhưng các món kinh điển có thể kể đến là hàu ở Grand Central Oyster Bar hay món bít tết ngon nhất thế giới ở Porterhouse.

Mendoza (Argentina): Bên cạnh rượu nho Malbec lừng danh, du khách tới Mendoza để thưởng thức món asado - những miếng bít tết lớn được nướng hoàn hảo. Hãy thử tới Azafran, một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Mendoza nhờ các sản phẩm địa phương. Tại đây còn có Cava de Cano, một phòng ăn riêng đặc biệt, phục vụ tiệc buffet với các món truyền thống làm tại nhà như món hầm Argentina hay empanadas.

Bologna (Italy): Bologna được đánh giá là thành phố ẩm thực số một Italy. Nhiều món đặc sản có nguồn gốc tại đây, nổi tiếng nhất là nước sốt bolognese và xúc xích baloney, hay còn gọi là mortadella. Các tín đồ ăn uống sẽ tìm thấy những quán ăn đông đúc, chợ trên phố và một loạt lựa chọn tuyệt vời, từ ăn no đến ăn nhẹ.

Lyon (Pháp): Lyon là nơi tốt nhất để thưởng thức ẩm thực Pháp. Địa điểm được gợi ý là quán bia nhỏ với đặc sản là các món từ nội tạng như dạ dày bò, hoặc tới chợ thực phẩm trung tâm Les Halles. Ngoài ra hãy thử món phô mai kem, kẹo hạt dẻ hồng trong bánh tart và bánh sừng bò.

New Orleans (Mỹ): Người dân địa phương cho biết thực đơn ở đây chủ yếu là hải sản, được những người đi biển chế biến hàng ngày. Du khách nên tới phố Dauphine để thưởng thức ẩm thực đường phố và bữa sáng chay tịnh, tới phố Freret để ăn tôm hùm, hàu chiên và thịt bò nướng, tới phố Frady để trải nghiệm bữa ăn đậm chất miền Nam.

Bangkok (Thái Lan): Bangkok gây ấn tượng với những mùi hương mạnh mẽ từ ớt, sả, riềng thơm và sầu riêng. Thiên đường ẩm thực này có tất cả, từ những quán vỉa hè bán hàu chiên trong Chinatown đến chuỗi nhà hàng phong trào nổi tiếng với thịt bò tái, hay những nhà hàng sang trọng.

Barcelona (Tây Ban Nha): Thành phố không chỉ có hải sản tươi sống, các quầy tapas của gia đình, mà còn là một trung tâm ẩm thực quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn. Barcelona cũng có nhiều nhà hàng sở hữu sao Michelin, đồng thời có nhiều món hấp dẫn tại những nhà hàng giá cả phải chăng.

Singapore: Không nơi đâu sánh được với Singapore về sự đa dạng ẩm thực. Ngoài những món ăn đường phố hợp túi tiền phục vụ đồ ăn Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ, nơi đây còn sở hữu những nhà hàng được tặng sao Michelin. Hơn nữa, suốt thập kỷ qua, các đầu bếp trẻ cũng đã tạo ra loại hình ẩm thực hiện đại chỉ xuất hiện tại Singapore.

Copenhagen (Đan Mạch): Thủ đô của Đan Mạch có những quán cà phê tuyệt nhất châu Âu, phong trào thưởng thức rượu tiến bộ và chuỗi nhà hàng lý tưởng, xứng đáng để trải nghiệm. Một trong số đó là Amass, nơi du khách có thể dùng bữa trưa trong khu vườn yên tĩnh.

Lima (Peru): Thành phố đầy sắc màu Lima nằm bên bờ Thái Bình Dương thích hợp để đánh bắt hải sản, nổi tiếng nhất với món ceviche, làm từ cá sống ướp nước chanh và ớt, ăn kèm hành tây sống và rau mùi tươi. Điều đáng ngạc nhiên là ẩm thực nơi đây chịu ảnh hưởng bởi những người di cư từ Trung Quốc và Nhật Bản.

Fez (Morocco): Fez thể hiện hương vị độc đáo của Morocco tốt hơn Marrakech, đặc trưng với những nguyên liệu từ đầu cừu và gia vị đầy màu sắc. Có nhiều địa điểm tuyệt vời để thưởng thức, cũng như các lớp học nấu ăn - nơi du khách có thể học cách chuẩn bị món đặc trưng của người Morocco như súp harira, bánh kếp Berber và tagines.

Thành Đô (Trung Quốc): Du khách có thể dùng bữa tại bất cứ thành phố nào của Trung Quốc, nhưng Thành Đô chính là trung tâm của ẩm thực Tứ Xuyên, với các món nhiều hạt tiêu và cay xè lưỡi. Du khách không nên bỏ lỡ món lẩu với lưỡi vịt, thịt cừu và bò thái mỏng, ăn kèm nhiều loại rau. Các phòng trà địa phương là nơi thích hợp để tráng miệng.

San Sebastian (Tây Ban Nha): San Sebastian xứng đáng là đỉnh cao ẩm thực của thế giới. Thành phố tuy nhỏ bé nhưng sở hữu vô số sao Michelin và có hai nhà hàng nằm trong top 20 nhà hàng tốt nhất thế giới. Yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của San Sebastian là chất lượng thực phẩm hàng ngày. Các quán rượu nhỏ bán mọi thứ, từ các món ăn truyền thống đơn giản đến cao cấp dành cho người sành ăn, với mức giá khá rẻ. Ảnh: Alamy.