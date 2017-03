15 nhà hàng ‘kỳ quặc’ nhất trên thế giới

Nhà hàng bồn cầu, Mỹ. Tại đây, khách hàng sẽ ngồi trên những chiếc bồn cầu thay vì ngồi trên ghế như những nhà hàng khác. Không chỉ dừng lại ở đó, đồ ăn của nhà hàng cũng được đặt trên các vật dụng khác thường là những đồ gốm nhỏ có hình dạng của chiếc bồn cầu hay bệ rửa.

Dinner In The Sky là một quán ăn kiểu mới tại Bỉ mà thực khách có thể thưởng thức món ăn trên một chiếc bàn lơ lửng giữa không trung. Một chiếc cần cẩu sẽ nâng bàn ăn mang theo các thực khách cùng nhân viên phục vụ lên độ cao gần 50 m giữa không trung.

Nhà hàng Robot,Tokyo, Nhật Bản. Nằm giữa khu phố đèn đỏ nổi tiếng của Nhật Bản, nhà hàng được thiết kế độc đáo và được phục vụ bởi những cô nàng robot cực kỳ quyến rũ. Quy tắc của nhà hàng là chỉ cho phép những ai trên 18 tuổi trở lên được vào nhà hàng, không mặc trang phục cosplay, không có hình xăm, không đeo kính mát trong suốt quá trình diễn ra show.

Nhà hàng dưới chân thác Labassin, Philippines là một địa điểm ăn uống lý tưởng thuộc khu biệt thự Escudero nằm ở thành phố San Pablo thuộc tỉnh Quezon ở Philippines. Labassin đã không còn xa lạ với người dân và các khách du lịch khi đến Philippines bởi vì khi nói đến cái tên này người ta ai cũng nghĩ ngay ra một nhà hàng đặc biệt ấn tượng, bao quanh nó là một không gian rộng lớn, có bàn ăn, có thác nước và cây cối.

Nhà hàng bệnh viện. Nhà hàng bệnh viện nghe là đã lạ rồi, mà đằng này lại là bệnh viện tâm thần. Thực khách vào đây sẽ được đối xử như những bệnh nhân tâm thần, tức là bị trói chặt tay chân lại trên xe lăn và sau đó ăn bằng cách nhờ các y tá – cũng là nhân viên nhà hàng, đút cho từng muỗng. Bạn có muốn thử?

y tá – cũng là nhân viên nhà hàng, đút cho từng muỗng. Bạn có muốn thử?

Nhà hàng kiểu trại giam ở Nhật Bản và Đài Loan. Đến với nhà hàng này, du khách sẽ trải nghiệm một bữa tối hoàn toàn khác lạ so với thông thường. Bạn có thể bị còng tay, nhốt trong nhà giam và được cai ngục phục vụ bữa ăn. Nhân viên nhà hàng mang trang phục bác sỹ tâm thần, y tá, phục vụ món cocktail trong các ống tiêm. Đây thực sự là những trải nghiệm mới lạ với những du khách ưa thích sáng tạo.

Nhà hàng Hello Kitty Dream ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi bước vào nhà hàng bạn sẽ thấy choáng ngợp với một không gian toàn màu hồng: bàn hồng, ghế hồng, đèn chùm hồng, bánh ngọt hồng... Ở đây còn có các đồ uống và các món bánh có khẩu vị rất hợp với tuổi teen. Đặc biệt hơn, nhân viên phục vụ ở đây toàn là hotgirl mặc đồng phục của nàng mèo Hello Kitty xinh đẹp.

Nhà hàng trên máy bay. Nhà hàng nằm bên trong một chiếc Boeing KC-97, menu các món ăn của nhà hàng gồm có bánh mì kẹp, súp, vànhững loại thức ăn đặc biệt khác, nó có thể sẽ cho bạn một trải nghiệm tốt hơn những gì bạn nhận được trên một chuyến bay thực tế.

Nhà hàng Ninja, Manhattan, New York. Là một trong số 10 nhà hàng kỳ dị nhất thế giới, nhà hàng Ninja New York tại Tribeca, New York, Mỹ chuyên phục vụ những món ăn Nhật Bản nổi tiếng bằng một phong cách Ninja đặc biệt. Những người phục vụ mặc trang phục áo đen, bịt mặt và đeo kiếm nhưninja đích thực. Không chỉ có vậy, họ còn phục vụ thực khách cả những màn trình diễn võ thuật như trèo tường, múa kiếm, hay thổi bùng lên ngọn lửa.

Nhà hàng Đau tim, Las Vegas, Mỹ. Ở nhà hàng này, mọi suất ăn sẽ có kích thước khổng lồ hơn rất nhiều. Mỗi chiếc bánh kẹp thịt ở đây đều lớn gấp 4 lần những chiếc bánh bình thường. Tại đây, các nữ phục vụ cũng hóa trang thành những nữ y tá gợi cảm. Đặc biệt, nếu khách hàng yêu cầu, họ sẽ đưa thực khách vào bàn bằng xe lăn và sau khi ăn xong lại đẩy xe ra tới tận cửa.

Quán Cà Phê Mèo Nhật. Với quán cà phê mèo, những người yêu động vật chỉ cần bỏ ra một khoản tiền từ 5-8 USD để thưởng thức cà phêvà xung quanh là hàng chục con mèo, được tắm rửa chải chuốt sạch sẽ, đang vui chơi.

Nhà hàng dưới biển Ithaa ở Maldives. Nhà hàng Ithaa nằm ở đảo Rangali (Maldives), là một trong những nhà hàng độc đáo nhất vì nằm dưới đại dương, ở độ sâu 5 m so với mặt biển. Với cấu trúc hình mái vòm, nhà hàng này giúp người xem thưởng thức được bức tranh toàn cảnh 180 độ dưới biển. Người xem sẽ có trải nghiệm khó quên khi được ngồi ăn và chứng kiến các sinh vật biển phong phú, cảm giác như các sinh vật này đang bơi ngay cạnh mình.

Cà phê động đất, Tây Ban Nha. Nếu đang ngồi uống mà xảy ra một trận động đất 7, 8 độ richter, chắc chắn bạn chẳng còn đủ bình tĩnh để uống hết cốc cà phê. Tuy nhiên, ở quán café Disater (Thảm họa) tại Lloret de Mar, Tây Ban Nha, động đất xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Khách tới uống cà phê chẳng hề hoảng loạn mà chỉ cố giữ thăng bằng cho mình và cốc cà phê trên tay khỏi sánh ra ngoài. Điều thú vị là mặc dù động đất khá mạnh nhưng nó thường diễn ra không lâu và chưa một ai bị thương tại quán.

Nhà hàng Opaque ở Los Angeles, San Diego, và San Francisco, bang California. Thực khách tới đây sẽ được xem thực đơn và gọi món từ một căn phòng có đủ ánh sáng, trước khi được các nhân viên dẫn vào khu vực tối đen như mực. Việc thị giác bị ngưng hoạt động tạm thời sẽ giúp các khách hàng tập trung hơn và thưởng thức được đầy đủ hương vị của món ăn.

Nhà hàng BED, Miami, bang Florida, Mỹ. BED là viết tắt của ba từ, đồ uống, giải trí và bữa tối trong tiếng Anh. Và thực khách khi đến đây sẽ được phục vụ những thứ ấy ở ngay trên giường, bên các ngọn nến và ánh đèn hồng lãng mạn.